Корепанова Аксинья Данилова
Место рожденияВятская губерния
Дата рождения1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874 ст.
Сын: Корепанов Михаил Иванович
Отец ребёнка: Корепанов Иван Григорьевич
Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Рождение ребёнка
1878 ст.
Отец ребёнка: Корепанов Иван Григорьевич
Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882 ст.
Дочь: Фёкла Ивановна
Отец ребёнка: Корепанов Иван Григорьевич
Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Рождение ребёнка
1889 ст.
Отец ребёнка: Корепанов Иван Григорьевич
Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Верх-Кеп (Камьян), Вятская губерния
Смерть
Неизвестно