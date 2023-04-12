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Ирина Иоаннова

Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1898 г.р.
1900 г.р.
1904 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
22.?.1898

Сын: Чугунов Сергей

Отец ребёнка: Чугунов Симеон Вуколов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
02.?.1900

Сын: Чугунов Емельян

Отец ребёнка: Чугунов Симеон Вуколов

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
18.06.1904 ст.

Сын: Чугунов Леонтий Семенович

Отец ребёнка: Чугунов Симеон Вуколов

Васильевка, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чугунов Симеон Вуколов

Самарская губерния, Россия
Смерть
Неизвестно
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