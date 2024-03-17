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Егорова Елена Федорова

Место рождения

Хорошилово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Хорошилово, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
15.02.1910

Муж: Егоров Никита Иванов

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
17.05.1912

Дочь: Егорова Клавдия Никитина

Отец ребёнка: Егоров Никита Иванов

Старо, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
15.09.1914

Дочь: Егорова София Никитина

Отец ребёнка: Егоров Никита Иванов

Старо, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно

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