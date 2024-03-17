Егорова Елена Федорова
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1910
Муж: Егоров Никита Иванов
Рождение ребёнка
17.05.1912
Дочь: Егорова Клавдия Никитина
Отец ребёнка: Егоров Никита Иванов
Рождение ребёнка
15.09.1914
Дочь: Егорова София Никитина
Отец ребёнка: Егоров Никита Иванов
Смерть
Неизвестно