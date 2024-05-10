Добровольский Николай Иванович 06.12.1820 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольский Николай Иванович

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

06.12.1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

Около 1798 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1820 ст.

Отец: Добровольский Иван Васильевич

Мать: Добровольская Марфа Петровна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1477 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1820 г., Л. 333а
Крещение
18.12.1820 ст.
Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1477 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1820 ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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