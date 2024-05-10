Добровольский Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения06.12.1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1820 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1477 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1820 г., Л. 333а
Крещение
18.12.1820 ст.
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1477 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1820 ... Показать все
Смерть
Неизвестно