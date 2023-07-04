Федорова Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти31.07.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Федорова Парасковья Федоровна
Отец ребёнка: Федоров Федор Семенович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Федорова Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Федоров Федор Семенович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Федоров Федор Семенович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.07.1823