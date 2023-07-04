Федорова Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

31.07.1823

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Федорова Парасковья Федоровна

Отец ребёнка: Федоров Федор Семенович

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Федорова Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Федоров Федор Семенович

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Федоров Федор Федорович

Отец ребёнка: Федоров Федор Семенович

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
31.07.1823
Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
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