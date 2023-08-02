Московкина (Кульнев) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1993
ПолЖенский
Отец
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1993
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Кульнева Галина
Бракосочетание
03.09.2011
Муж: Московкин Вадим
Россия
Рождение ребёнка
06.02.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Московкин Вадим
Рождение ребёнка
05.01.2019
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Московкин Вадим