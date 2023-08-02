Московкина (Кульнев) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Московкина (Кульнев) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1993

Пол

Женский

Отец

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Мать

Муж

1989 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1993

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кульнева Галина

Бракосочетание
03.09.2011

Муж: Московкин Вадим

Россия
Рождение ребёнка
06.02.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Московкин Вадим

Рождение ребёнка
05.01.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Московкин Вадим

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