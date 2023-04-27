Адлер / Михалёв Михаил Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Адлер Адлер Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Адлер / Михалёв Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Екатерина Ильинична
Рождение ребёнка
15.11.1965
Сын: Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Екатерина Ильинична
Смерть
2008
Калуга, город Калуга, Калужская область