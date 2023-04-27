Адлер / Михалёв Михаил Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адлер / Михалёв Михаил Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Адлер Адлер Михаил

Мать: (Михалёв) Екатерина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Адлер / Михалёв Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Екатерина Ильинична

Рождение ребёнка
15.11.1965

Сын: Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Екатерина Ильинична

Смерть
2008
Калуга, город Калуга, Калужская область

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