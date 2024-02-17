Ручиц Аня Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1952
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1952
Отец: Ручиц Владимир Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ручиц Светлана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тахавеев Сергей Борисович
Отец ребёнка: Тахавеев Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тахавеев Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ручиц Юрий
Отец ребёнка: не указан