Ручиц Аня Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ручиц Аня Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1952

Отец: Ручиц Владимир Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ручиц Светлана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тахавеев Сергей Борисович

Отец ребёнка: Тахавеев Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тахавеев Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ручиц Юрий

Отец ребёнка: не указан

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