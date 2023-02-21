Варвара Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Адамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1749 г.р.

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786 ст.

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Muru Семён Матисович

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
1834 Ревизская сказка крестьян дд.Ораниенбаумской вотчины великого князя Михаила Павловича - ЦГИА СПб. Фонд 1645. Опись 1. Дело 1119, стр. 131
Рождение ребёнка
Около 11.09.1792 ст.

Дочь: Евва Семеновна

Отец ребёнка: Muru Семён Матисович

Левдузи малые и большие, Ораниенбаумская волость, Петергофский уезд
1834 Ревизская сказка крестьян дд.Ораниенбаумской вотчины великого князя Михаила Павловича - ЦГИА СПб. Фонд 1645. Опись 1. Дело 1119, стр. 131
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Muru Семён Матисович

Смерть
Неизвестно
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