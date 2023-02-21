Варвара Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
Около 1786 ст.
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Muru Семён Матисович
1834 Ревизская сказка крестьян дд.Ораниенбаумской вотчины великого князя Михаила Павловича - ЦГИА СПб. Фонд 1645. Опись 1. Дело 1119, стр. 131
Рождение ребёнка
Около 11.09.1792 ст.
Дочь: Евва Семеновна
Отец ребёнка: Muru Семён Матисович
1834 Ревизская сказка крестьян дд.Ораниенбаумской вотчины великого князя Михаила Павловича - ЦГИА СПб. Фонд 1645. Опись 1. Дело 1119, стр. 131
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Muru Семён Матисович
Смерть
Неизвестно