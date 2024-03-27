Назыра Курбаналиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНазыра Курбаналиева

Назыра Курбаналиева

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабибулла Ильметов

Рождение ребёнка
1830

Сын: Нигматулла Хабибуллин Рекрут С 1854

Отец ребёнка: Хабибулла Ильметов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Рахматулла Хабибуллин

Отец ребёнка: Хабибулла Ильметов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.