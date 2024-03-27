Назыра Курбаналиева
Место рожденияМалые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хабибулла Ильметов
Рождение ребёнка
1830
Сын: Нигматулла Хабибуллин Рекрут С 1854
Отец ребёнка: Хабибулла Ильметов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Хабибулла Ильметов
Смерть
Неизвестно