Ушенко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушенко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.06.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.06.2002
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