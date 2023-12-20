Якимук Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимук Иосиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимук Иван Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимук Алексей

Мать ребёнка: не указана

Верхолесье, Кобринский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимук Максим

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимук Фёдор

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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