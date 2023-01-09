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Никонов Федор Ануфриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Никонов Ануфрий Прохорович

Мать: Никонова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никонова Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Никонов Василий Федорович

Мать ребёнка: Никонова Акулина Васильевна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Никонова) Ульяна Федоровна

Мать ребёнка: Никонова Акулина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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