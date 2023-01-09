Никонов Федор Ануфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Никонов Ануфрий Прохорович
Мать: Никонова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Сын: Никонов Василий Федорович
Мать ребёнка: Никонова Акулина Васильевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Никонова) Ульяна Федоровна
Мать ребёнка: Никонова Акулина Васильевна
Смерть
Неизвестно