Мезрин Иван Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Мезрин Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Мезрин Фокей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Мезрин Савелий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно