Мезрин Иван Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезрин Иван Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1898 г.р.
1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Мезрин Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Мезрин Фокей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Мезрин Савелий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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