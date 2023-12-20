Якимук (Трутнева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимук (Трутнева) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Трутнев Григорий

Мать: Трутнева (Орловская) Матрёна Васильевна

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Литвинчук Татьяна

Отец ребёнка: Якимук Александр

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Забелина Тамара

Отец ребёнка: Якимук Александр

Рождение ребёнка
22.03.1966

Сын: Якимук Александр

Отец ребёнка: Якимук Александр

Верхолесье, Кобринский район, Брестская область
Смерть
2022
Большие Лётцы, Витебский район, Витебская область

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