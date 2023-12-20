Якимук (Трутнева) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2022
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Литвинчук Татьяна
Отец ребёнка: Якимук Александр
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Забелина Тамара
Отец ребёнка: Якимук Александр
Рождение ребёнка
22.03.1966
Сын: Якимук Александр
Отец ребёнка: Якимук Александр
Верхолесье, Кобринский район, Брестская область
Смерть
2022
Большие Лётцы, Витебский район, Витебская область