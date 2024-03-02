Васечкина Степанида Силаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Васечкин Давыд Ананьевич
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Васечкин Давыд Ананьевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Васечкин Афанасий Давыдовна
Отец ребёнка: Васечкин Давыд Ананьевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Васечкина Христина Давыдовна
Отец ребёнка: Васечкин Давыд Ананьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно