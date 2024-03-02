Васечкина Степанида Силаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васечкина Степанида Силаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Васечкин Яков Давыдович

Отец ребёнка: Васечкин Давыд Ананьевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Васечкин Филат Давыдович

Отец ребёнка: Васечкин Давыд Ананьевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Васечкин Афанасий Давыдовна

Отец ребёнка: Васечкин Давыд Ананьевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Васечкина Христина Давыдовна

Отец ребёнка: Васечкин Давыд Ананьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васечкин Давыд Ананьевич

Смерть
Неизвестно
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