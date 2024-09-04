Трухно (Заварина) Елена Вячеславовна 16.01.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трухно (Заварина) Елена Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1981

Отец: Заварин Вячеслав Александрович

Мать: Заварина Наталья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трухно Алексей Анатольевич

Рождение ребёнка
19.04.2006

Дочь: Трухно Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Трухно Алексей Анатольевич

Рождение ребёнка
22.09.2009

Сын: Трухно Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Трухно Алексей Анатольевич

Рождение ребёнка
17.07.2015

Дочь: Трухно Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Трухно Алексей Анатольевич

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