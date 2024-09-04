Трухно (Заварина) Елена Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.2006
Дочь: Трухно Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Трухно Алексей Анатольевич
Рождение ребёнка
22.09.2009
Отец ребёнка: Трухно Алексей Анатольевич
Рождение ребёнка
17.07.2015
Дочь: Трухно Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Трухно Алексей Анатольевич