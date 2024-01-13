Неронский Михаил
Место рожденияЛипники, Российская империя (Минская губерния)
Дата рождения05.12.1898
Дата смерти13.01.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1898
Отец: Неронский Сильвестр Иванович
Мать: Неронская Людмила
Липники, Российская империя (Минская губерния)
Бракосочетание
1928
Жена: Неронская Нина
Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
29.10.1929
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Неронская Нина
Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
01.01.1936
Сын: Неронский Борис
Мать ребёнка: Неронская Нина
Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
30.04.1938
Сын: Неронский Евгений
Мать ребёнка: Неронская Нина
Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
12.02.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Неронская Нина
Смерть
13.01.1982
Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Похороны
Неизвестно
Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)