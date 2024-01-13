Неронский Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неронский Михаил

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Место рождения

Липники, Российская империя (Минская губерния)

Дата рождения

05.12.1898

Дата смерти

13.01.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1898

Отец: Неронский Сильвестр Иванович

Мать: Неронская Людмила

Липники, Российская империя (Минская губерния)
Бракосочетание
1928

Жена: Неронская Нина

Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
29.10.1929

Дочь: Таисия

Мать ребёнка: Неронская Нина

Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
01.01.1936

Сын: Неронский Борис

Мать ребёнка: Неронская Нина

Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
30.04.1938

Сын: Неронский Евгений

Мать ребёнка: Неронская Нина

Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Рождение ребёнка
12.02.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неронская Нина

Смерть
13.01.1982
Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
Похороны
Неизвестно
Липники, Советский Союз (Белорусская ССР)
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