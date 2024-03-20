Köwwe Marri — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Köwwe Marri

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1826

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

1788 г.р.
1792 г.р.
1795 г.р.

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.04.1779

Муж: Köwwe Andre

Kambja
Рождение ребёнка
1788

Сын: Köwwe Mihkel

Отец ребёнка: Köwwe Andre

Рождение ребёнка
20.08.1792

Сын: Köwwe Johan

Отец ребёнка: Köwwe Andre

Рождение ребёнка
19.09.1795

Сын: Köwwe Hans

Отец ребёнка: Köwwe Andre

Смерть
1826
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