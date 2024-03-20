Köwwe Marri
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.04.1779
Муж: Köwwe Andre
Kambja
Рождение ребёнка
1788
Сын: Köwwe Mihkel
Отец ребёнка: Köwwe Andre
Рождение ребёнка
20.08.1792
Сын: Köwwe Johan
Отец ребёнка: Köwwe Andre
Рождение ребёнка
19.09.1795
Сын: Köwwe Hans
Отец ребёнка: Köwwe Andre
Смерть
1826