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Менщиков Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1918

Отец: Менщиков Иван

Мать: Менщикова Агафья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Менщикова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
06.09.1947

Сын: Менщиков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Менщикова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область

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