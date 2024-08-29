Менщиков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1918
Отец: Менщиков Иван
Мать: Менщикова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Менщикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.09.1947
Сын: Менщиков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Менщикова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область