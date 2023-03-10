Романенко Николай Петрович
Место рожденияЗКО, с.Чесноково, Казахстан
Дата рождения19.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г.Сорочинск
Рождение ребёнка
24.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романенко (Солодовников) Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романенко (Солодовников) Надежда Михайловна
Смерть
Неизвестно
г.Сорочинск