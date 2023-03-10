Романенко Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко Николай Петрович

Место рождения

ЗКО, с.Чесноково, Казахстан

Дата рождения

19.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1958 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романенко (Солодовников) Надежда Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
г.Сорочинск
Рождение ребёнка
24.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романенко (Солодовников) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романенко (Солодовников) Надежда Михайловна

Смерть
Неизвестно
Сорочинск, Сорочинский, Оренбургская область
г.Сорочинск

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