Усак Филипп Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.10.1914 ст.
Дочь: Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Усак Анна Никаноровна
Рождение ребёнка
09.01.1918 ст.
Дочь: Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Усак Анна Никаноровна
месяц и год примерно, т.к. в метрической книге не подписаны
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Филипповна
Мать ребёнка: Усак Анна Никаноровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усак Анна Никаноровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно