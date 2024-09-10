Соколов Трофим Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.04.1879
Мать ребёнка: (Соколова) Анисья Карпова
Рождение ребёнка
16.05.1880
Дочь: (Соколова) Елена Трофимова
Мать ребёнка: (Соколова) Анисья Карпова
Рождение ребёнка
12.06.1881
Мать ребёнка: (Соколова) Анисья Карпова
Смерть
Неизвестно