Соколов Трофим Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Трофим Иванов

Соколов Трофим Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Соколова) Анисья Карпова

Рождение ребёнка
23.04.1879

Сын: Соколов Яков Трофимов

Мать ребёнка: (Соколова) Анисья Карпова

Рождение ребёнка
16.05.1880

Дочь: (Соколова) Елена Трофимова

Мать ребёнка: (Соколова) Анисья Карпова

Рождение ребёнка
12.06.1881

Сын: Соколов Иван Трофимов

Мать ребёнка: (Соколова) Анисья Карпова

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.