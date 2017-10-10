Мухина (Кондратьев) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1931
Дата смерти10.10.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1931
Отец: Кондратьев Трофим
Мать: Кондратьева Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухин Михаил
Смерть
10.10.2017
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район