Мухина (Кондратьев) Надежда 08.06.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мухина (Кондратьев) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1931

Дата смерти

10.10.2017

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1902 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1931

Отец: Кондратьев Трофим

Мать: Кондратьева Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухин Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мухин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Михаил

Смерть
10.10.2017
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район

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