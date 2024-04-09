Рядинская Марина Федорова Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1841
Дочь: Рядинская Стефанида Тихонова Тихоновна
Отец ребёнка: Рядинский Тихон Максимов Максимович
на 20.05.1850 года, 9 лет. (РС 9). на 10.01.1858 года - 17 лет. (РС 10, ГАКО 184-2-1100, стр. 1336, № 91)
Бракосочетание
До 1841
Рождение ребёнка
1844
Сын: Рядинский Тимофей Тихонов Тихонович
Отец ребёнка: Рядинский Тихон Максимов Максимович
на 20.05.1850 года - 6 лет. (РС 9) на 10.01.1858 года - 14 лет. (РС 10, ГАКО 184-2-1100, стр. 1336, № 91)
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Рядинская Фиона Тихонова Тихоновна
Отец ребёнка: Рядинский Тихон Максимов Максимович
на 20.05.1850 года, 2 года. (РС 9). на 10.01.1858 года - 10 лет. (РС 10, ГАКО 184-2-1100, стр. 1336, № 91)
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Рядинская Матрена Тихоновна
Отец ребёнка: Рядинский Тихон Максимов Максимович
В РС 1858 года - 8 лет. (РС 10, ГАКО 184-2-1100, стр. 1336, № 91)
Смерть
До 1858