Рядинская Марина Федорова Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рядинская Марина Федорова Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

В РС 1850 года (20.05.1850 года)- 30 лет.
Рождение ребёнка
Около 1841

Дочь: Рядинская Стефанида Тихонова Тихоновна

Отец ребёнка: Рядинский Тихон Максимов Максимович

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
на 20.05.1850 года, 9 лет. (РС 9). на 10.01.1858 года - 17 лет. (РС 10, ГАКО 184-2-1100, стр. 1336, № 91)
Бракосочетание
До 1841

Муж: Рядинский Тихон Максимов Максимович

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Рядинский Тимофей Тихонов Тихонович

Отец ребёнка: Рядинский Тихон Максимов Максимович

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
на 20.05.1850 года - 6 лет. (РС 9) на 10.01.1858 года - 14 лет. (РС 10, ГАКО 184-2-1100, стр. 1336, № 91)
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Рядинская Фиона Тихонова Тихоновна

Отец ребёнка: Рядинский Тихон Максимов Максимович

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
на 20.05.1850 года, 2 года. (РС 9). на 10.01.1858 года - 10 лет. (РС 10, ГАКО 184-2-1100, стр. 1336, № 91)
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Рядинская Матрена Тихоновна

Отец ребёнка: Рядинский Тихон Максимов Максимович

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
В РС 1858 года - 8 лет. (РС 10, ГАКО 184-2-1100, стр. 1336, № 91)
Смерть
До 1858
Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
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