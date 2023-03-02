Селезнев Василий Гаврилович 10.04.1891 — найти родственников по фамилии на Familio

Селезнев Василий Гаврилович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 10.04.1891, Бердянск

умер 02.01.1879, Бердянск

Отец
Селезнев Гавриил Ильич05.10.1838 г.р.
Мать
Селезнева (Селезнева) Анисья СеменовнаОколо 1838 г.р.
Супруги
Селезнева (Селезнева (Бондарева) Бондарева) Татьяна Васильевна1899 г.р.
Дети
Селезнев Павел Васильевич23.12.1917 г.р.
Селезнев Пантелеймон Васильевич30.08.1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
02.01.1879

Рождение
10.04.1891

Отец: Селезнев Гавриил Ильич

Мать: Селезнева (Селезнева) Анисья Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно

Извозчик

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
22.01.1917

Жена: Селезнева (Селезнева (Бондарева) Бондарева) Татьяна Васильевна

Супруг(-а): Татьяна Васильевна Селезнева (Бондарева)

Рождение ребёнка
23.12.1917

Сын: Селезнев Павел Васильевич

Мать ребёнка: Селезнева (Селезнева (Бондарева) Бондарева) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
30.08.1924

Сын: Селезнев Пантелеймон Васильевич

Мать ребёнка: Селезнева (Селезнева (Бондарева) Бондарева) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
08.06.1928

Дочь: ((Селезнева) Селезнева) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Селезнева (Селезнева (Бондарева) Бондарева) Татьяна Васильевна

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