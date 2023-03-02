Селезнев Василий Гаврилович
мужской, родился 10.04.1891, Бердянск
умер 02.01.1879, Бердянск
ОтецСелезнев Гавриил Ильич05.10.1838 г.р.
МатьСелезнева (Селезнева) Анисья СеменовнаОколо 1838 г.р.
Супруги
Дети
Селезнев Павел Васильевич23.12.1917 г.р.
Селезнев Пантелеймон Васильевич30.08.1924 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
02.01.1879
Рождение
10.04.1891
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1917
Рождение ребёнка
23.12.1917
Сын: Селезнев Павел Васильевич
Мать ребёнка: Селезнева (Селезнева (Бондарева) Бондарева) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
30.08.1924
Сын: Селезнев Пантелеймон Васильевич
Мать ребёнка: Селезнева (Селезнева (Бондарева) Бондарева) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
08.06.1928
Дочь: ((Селезнева) Селезнева) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Селезнева (Селезнева (Бондарева) Бондарева) Татьяна Васильевна