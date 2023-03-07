Обухов Филипп Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.01.1896
Рождение ребёнка
1897
Сын: Обухов Прокопий Филиппович
Мать ребёнка: Обухова (Рычкова) Анастасия Константиновна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Обухова (Обухова) Дария Филипповна
Мать ребёнка: Обухова (Рычкова) Анастасия Константиновна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Обухова (Обухова) Анна Филипповна
Мать ребёнка: Обухова (Рычкова) Анастасия Константиновна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Обухов Николай Филиппович
Мать ребёнка: Обухова (Рычкова) Анастасия Константиновна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: (Обухова) Ефросинья Филипповна
Мать ребёнка: Обухова (Рычкова) Анастасия Константиновна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Обухов Василий Филиппович
Мать ребёнка: Обухова (Рычкова) Анастасия Константиновна
Смерть
После 1917