Обухов Филипп Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Филипп Борисович

Обухов Филипп Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
19.01.1896

Жена: Обухова (Рычкова) Анастасия Константиновна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1897

Сын: Обухов Прокопий Филиппович

Мать ребёнка: Обухова (Рычкова) Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Обухова (Обухова) Дария Филипповна

Мать ребёнка: Обухова (Рычкова) Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Обухова (Обухова) Анна Филипповна

Мать ребёнка: Обухова (Рычкова) Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Обухов Николай Филиппович

Мать ребёнка: Обухова (Рычкова) Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Обухова) Ефросинья Филипповна

Мать ребёнка: Обухова (Рычкова) Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Обухов Василий Филиппович

Мать ребёнка: Обухова (Рычкова) Анастасия Константиновна

Смерть
После 1917

Мы используем куки для улучшения работы сайта.