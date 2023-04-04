Романов Федор Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Романова Ольга Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988