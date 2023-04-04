Романов Федор Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Федор Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Романова Ольга Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Ольга Васильевна

Смерть
1988
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