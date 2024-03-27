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Литвина (Литвина) Мария

Место рождения

г.Мысовск (современный г.Бабушкин), Республика Бурятия

Дата рождения

28.04.1915

Дата смерти

20.02.1992

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1877 г.р.

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1915

Отец: Литвин Моисей

Мать: Литвина (Вассерман) Гитель (Гутя)

по метрикам доподлинно известна дата рождения: 14 апреля 1914 года (данные трудовой книжки также подтверждают год рождения 1914). Мы семьей все время отмечали день рождения бабушки 28 апреля.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаков Николай

Работа или профессия
Неизвестно
Заведующая базы книготорга
Рождение ребёнка
28.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рыбаков Николай

Смерть
20.02.1992
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
22.02.1992

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