Литвина (Литвина) Мария
Место рожденияг.Мысовск (современный г.Бабушкин), Республика Бурятия
Дата рождения28.04.1915
Дата смерти20.02.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1915
Отец: Литвин Моисей
по метрикам доподлинно известна дата рождения: 14 апреля 1914 года (данные трудовой книжки также подтверждают год рождения 1914). Мы семьей все время отмечали день рождения бабушки 28 апреля.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыбаков Николай
Работа или профессия
Неизвестно
Заведующая базы книготорга
Рождение ребёнка
28.07.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рыбаков Николай
Смерть
20.02.1992
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
22.02.1992