Мария Лукина
Место рождения
Дата рождения1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1845 ст.
Бракосочетание
22.01.1871 ст.
Муж: Семён Егоров
Жениху 35, вторым браком, невесте 26, первым. Поручители д. Кочкарово Прохор Егоров, д. Сяструмзь Кирилло Кириллов. По нев: д. Норова Гора Порфирий Гаврилов, Макарий Леонтьев.
Рождение ребёнка
09.11.1871 ст.
Дочь: Стефанида Семенова
Отец ребёнка: Семён Егоров
Восприемник м. Георгиевское солдатка Устина Иванова.
Рождение ребёнка
01.01.1874 ст.
Дочь: Домникия Семенова
Отец ребёнка: Семён Егоров
Восприемник с. Георгиевское солдатка Устина Иванова
Рождение ребёнка
08.03.1876 ст.
Сын: Александр Семенов
Отец ребёнка: Семён Егоров
Жениху 25, невесте 24. Восприемник д. Иштомар Зотик Иванов, д. Кочкорово крест.девка Акилина Семёнова.
Рождение ребёнка
26.10.1883 ст.
Дочь: Матрона Семёнова
Отец ребёнка: Семён Егоров
Восприемник крест.девка Акилина Семёнова.
Смерть
Неизвестно