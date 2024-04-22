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Мария Лукина

Место рождения

Норова Гора, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Норова Гора, Перкумская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
22.01.1871 ст.

Муж: Семён Егоров

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Жениху 35, вторым браком, невесте 26, первым. Поручители д. Кочкарово Прохор Егоров, д. Сяструмзь Кирилло Кириллов. По нев: д. Норова Гора Порфирий Гаврилов, Макарий Леонтьев.
Рождение ребёнка
09.11.1871 ст.

Дочь: Стефанида Семенова

Отец ребёнка: Семён Егоров

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Восприемник м. Георгиевское солдатка Устина Иванова.
Рождение ребёнка
01.01.1874 ст.

Дочь: Домникия Семенова

Отец ребёнка: Семён Егоров

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Восприемник с. Георгиевское солдатка Устина Иванова
Рождение ребёнка
08.03.1876 ст.

Сын: Александр Семенов

Отец ребёнка: Семён Егоров

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Жениху 25, невесте 24. Восприемник д. Иштомар Зотик Иванов, д. Кочкорово крест.девка Акилина Семёнова.
Рождение ребёнка
26.10.1883 ст.

Дочь: Матрона Семёнова

Отец ребёнка: Семён Егоров

Кочкорово, Георгиевская волость, Белозерский уезд
Восприемник крест.девка Акилина Семёнова.
Смерть
Неизвестно
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