Оглоблина Агафья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина Агафья Никифоровна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Оглоблина Софья Николаевна

Отец ребёнка: Оглоблин Николай Николаевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Оглоблин Даниил Николаевич

Отец ребёнка: Оглоблин Николай Николаевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Оглоблин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Оглоблин Николай Николаевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.09.1871

Дочь: Софья Николаевна

Отец ребёнка: Оглоблин Николай Николаевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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