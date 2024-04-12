Оглоблина Агафья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1850
Сын: Оглоблина Софья Николаевна
Отец ребёнка: Оглоблин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Оглоблин Даниил Николаевич
Отец ребёнка: Оглоблин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Оглоблин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
20.09.1871
Дочь: Софья Николаевна
Отец ребёнка: Оглоблин Николай Николаевич
Смерть
Неизвестно