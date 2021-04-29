Прошкина (Ракова) Валентина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1944
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1944
Отец: Раков Виктор Павлович
Мать: Ракова Наталья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1964
Сын: Прошкин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Прошкин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
28.12.1965
Дочь: Прядко (Прошкина) Галина Владимировна
Отец ребёнка: Прошкин Владимир Васильевич