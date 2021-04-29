Прошкина (Ракова) Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прошкина (Ракова) Валентина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1944

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1944

Отец: Раков Виктор Павлович

Мать: Ракова Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прошкин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
05.11.1964

Сын: Прошкин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Прошкин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
28.12.1965

Дочь: Прядко (Прошкина) Галина Владимировна

Отец ребёнка: Прошкин Владимир Васильевич

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