Кушев Дамир Мухтарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКушев Дамир Мухтарович

Кушев Дамир Мухтарович

Место рождения

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушев Замир Дамирович

Мать ребёнка: Аблязова (Кильметова) Фархана Харрасовна

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аблязова (Кильметова) Фархана Харрасовна

Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аблязова (Кильметова) Фархана Харрасовна

Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Зубочистка Первая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.