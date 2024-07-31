Стародубцева (Тарасова) Прасковья Семеновна
Место рожденияд. Ванино, Ванинской сельской области, Вышнедеревенской волости, Льговского уезда. Курской губернии
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стародубцев Козьма
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Стародубцева) Пелагея
Отец ребёнка: Стародубцев Козьма
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Стародубцева) Настасья
Отец ребёнка: Стародубцев Козьма
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Стародубцева) Елена
Отец ребёнка: Стародубцев Козьма
Смерть
Неизвестно