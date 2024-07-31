Стародубцева (Тарасова) Прасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцева (Тарасова) Прасковья Семеновна

Место рождения

д. Ванино, Ванинской сельской области, Вышнедеревенской волости, Льговского уезда. Курской губернии

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Козьма

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Стародубцева) Пелагея

Отец ребёнка: Стародубцев Козьма

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Стародубцева) Настасья

Отец ребёнка: Стародубцев Козьма

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Стародубцева) Елена

Отец ребёнка: Стародубцев Козьма

Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Иванино, Курчатовский муниципальный район, Курская область

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