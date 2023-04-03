Кальченко Пелагея Корнилиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Терентий Родионович
Отец ребёнка: Кальченко Родион Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1893
Дочь: Кальченко Агрипина Родионовна
Отец ребёнка: Кальченко Родион Александрович
Рождение ребёнка
21.03.1897
Сын: Кальченко Никон Родионович
Отец ребёнка: Кальченко Родион Александрович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Колесник (Кальченко) Вера Родионовна
Отец ребёнка: Кальченко Родион Александрович
Рождение ребёнка
?.01.1901
Сын: Кальченко Порфирий Родионович
Отец ребёнка: Кальченко Родион Александрович
Смерть
Неизвестно