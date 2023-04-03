Кальченко Пелагея Корнилиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко Пелагея Корнилиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Терентий Родионович

Отец ребёнка: Кальченко Родион Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальченко Родион Александрович

Рождение ребёнка
23.06.1893

Дочь: Кальченко Агрипина Родионовна

Отец ребёнка: Кальченко Родион Александрович

Рождение ребёнка
21.03.1897

Сын: Кальченко Никон Родионович

Отец ребёнка: Кальченко Родион Александрович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Колесник (Кальченко) Вера Родионовна

Отец ребёнка: Кальченко Родион Александрович

Рождение ребёнка
?.01.1901

Сын: Кальченко Порфирий Родионович

Отец ребёнка: Кальченко Родион Александрович

Смерть
Неизвестно

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