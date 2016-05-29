Сибиряков Саяр Абдуллович
Место рожденияс. Уразовка (Краснооктябрьский район
Дата рождения1938
Дата смерти29.05.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович
Рождение ребёнка
29.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.06.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.05.2016