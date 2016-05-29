Сибиряков Саяр Абдуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибиряков Саяр Абдуллович

Место рождения

с. Уразовка (Краснооктябрьский район

Дата рождения

1938

Дата смерти

29.05.2016

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Сибиряков Абдулла Әпель Мухамеджанович

Мать: Сибирякова (Бедретдинова) Рашида Петлә Невретдиновна

Рождение ребёнка
29.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.05.2016

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