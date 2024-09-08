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Афанаскин Григорий Леонтьев

Место рождения

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

21.01.1888

Дата смерти

03.05.1940

Пол

Мужской

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1888

Отец: Афанаскин Леонтий Савостьянов

Мать: Афанаскина Домна Алексеева

Старо-Пластиково, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д40
Место жительства
Неизвестно
Крещение
22.01.1888
Восприемники: Бутусов Прокопий Алексеевич и девица К.
Бракосочетание
Около ?.09.1921

Жена: Афанаскина (Афанасьева) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
28.06.1922

Сын: Афанаскин Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Афанаскина (Афанасьева) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Афанаскин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Афанаскина (Афанасьева) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
22.12.1927

Дочь: Федосейкина (Афанаскина) Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Афанаскина (Афанасьева) Анна Андреевна

Смерть
03.05.1940
Причина смерти: туберкулезные язвы и рубцы туловища и конечностей | ЗАГС управления НКВД по Рязанской обл А/З 840 от 5.05.1940

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