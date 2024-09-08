Афанаскин Григорий Леонтьев
Место рождения
Дата рождения21.01.1888
Дата смерти03.05.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1888
ГАРО ф627 о278 д40
Место жительства
Неизвестно
Крещение
22.01.1888
Восприемники: Бутусов Прокопий Алексеевич и девица К.
Бракосочетание
Около ?.09.1921
Рождение ребёнка
28.06.1922
Сын: Афанаскин Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Афанаскина (Афанасьева) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Афанаскин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Афанаскина (Афанасьева) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
22.12.1927
Дочь: Федосейкина (Афанаскина) Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Афанаскина (Афанасьева) Анна Андреевна
Смерть
03.05.1940
Причина смерти: туберкулезные язвы и рубцы туловища и конечностей | ЗАГС управления НКВД по Рязанской обл А/З 840 от 5.05.1940