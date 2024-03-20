Толстая (Волконская) Мария Николаевна
Место рожденияЯсная Поляна, Тула, Россия
Дата рождения10.11.1790
Дата смерти04.08.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.06.1823
Сын: Толстой Николай Николаевич
Отец ребёнка: Толстой Николай Ильич
Рождение ребёнка
17.02.1826
Сын: Толстой Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Толстой Николай Ильич
Рождение ребёнка
23.04.1827
Сын: Толстой Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Толстой Николай Ильич
Рождение ребёнка
09.09.1828
Отец ребёнка: Толстой Николай Ильич
Yasnaya Polyana, Tula, Russia
Рождение ребёнка
02.03.1830
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Толстой Николай Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.1830
Тула, Россия