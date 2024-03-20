Толстая (Волконская) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Волконская) Мария Николаевна

Место рождения

Ясная Поляна, Тула, Россия

Дата рождения

10.11.1790

Дата смерти

04.08.1830

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Ясная Поляна, Тула, Россия
Рождение ребёнка
21.06.1823

Сын: Толстой Николай Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Ильич

Рождение ребёнка
17.02.1826

Сын: Толстой Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Ильич

Рождение ребёнка
23.04.1827

Сын: Толстой Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Ильич

Рождение ребёнка
09.09.1828

Сын: Толстой Лев Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Ильич

Yasnaya Polyana, Tula, Russia
Рождение ребёнка
02.03.1830

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Толстой Николай Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Николай Ильич

Смерть
04.08.1830
Тула, Россия
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