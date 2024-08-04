Феофанова Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казимирская (Феофанова) Клавдия Федоровна
Отец ребёнка: Феофанов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Феофанов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феофанов Сергей Федорович
Отец ребёнка: Феофанов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феофанов Федор
Рождение ребёнка
1907
Сын: Феофанов Михаил/Александр Федорович
Отец ребёнка: Феофанов Федор
Рождение ребёнка
С 1910 по 1912
Дочь: Смирнова (Феофанова) Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Феофанов Федор
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Феофанова Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Феофанов Федор
Рождение ребёнка
14.11.1914
Сын: Феофанов Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Феофанов Федор
Смерть
Неизвестно