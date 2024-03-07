Батура Евгения Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1989
Рождение ребёнка
30.03.2006
Дочь: Батура Анастасия Тимофеевна
Отец ребёнка: Батура Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
08.08.2007
Дочь: Батура Виктория Тимофеевна
Отец ребёнка: Батура Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
17.04.2009
Дочь: Батура Екатерина Тимофеевна
Отец ребёнка: Батура Тимофей Сергеевич
Рождение ребёнка
02.03.2018
Дочь: Батура Василиса Тимофеевна
Отец ребёнка: Батура Тимофей Сергеевич