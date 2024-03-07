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Батура Евгения Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1989

Пол

Женский

Добавил:

еб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1989

Отец: Стрельников Юрий Сергеевия

Мать: Стрельникова Оксана Александровна

Рождение ребёнка
30.03.2006

Дочь: Батура Анастасия Тимофеевна

Отец ребёнка: Батура Тимофей Сергеевич

Рождение ребёнка
08.08.2007

Дочь: Батура Виктория Тимофеевна

Отец ребёнка: Батура Тимофей Сергеевич

Рождение ребёнка
17.04.2009

Дочь: Батура Екатерина Тимофеевна

Отец ребёнка: Батура Тимофей Сергеевич

Рождение ребёнка
02.03.2018

Дочь: Батура Василиса Тимофеевна

Отец ребёнка: Батура Тимофей Сергеевич

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