Заводнов Константин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заводнов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заводнов Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Заводнова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заводнова Юлия Константиновна
Мать ребёнка: Заводнова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заводнова Евгения Константиновна
Мать ребёнка: Заводнова Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
28.02.1995
Дочь: Зязина Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Заводнова Татьяна Петровна