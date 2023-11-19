Заводнов Константин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заводнов Константин Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заводнов Пётр

Мать: Заводнова Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заводнов Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Заводнова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заводнова Юлия Константиновна

Мать ребёнка: Заводнова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заводнова Евгения Константиновна

Мать ребёнка: Заводнова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
28.02.1995

Дочь: Зязина Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Заводнова Татьяна Петровна

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