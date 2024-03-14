Аглиулин Тимур Салихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.07.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.04.2009
Сын: Аглиулин Александр Тимурович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.04.2014
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.07.2020
Дочь: Аглиулина Ева Тимуровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности