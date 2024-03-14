Аглиулин Тимур Салихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аглиулин Тимур Салихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.04.2009

Сын: Аглиулин Александр Тимурович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.04.2014

Сын: Аглиулин Лев Тимурович

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Рождение ребёнка
28.07.2020

Дочь: Аглиулина Ева Тимуровна

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