Кудрявцев Валентин Семенович
Место рожденияд.Доронина Новосибирская обл. Россия
Дата рождения27.08.1927
Дата смерти10.07.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1957
Дочь: Фомина Марина Валентиновна
Мать ребёнка: Кудрявцева Екатерина Федоровна
Russia
Рождение ребёнка
1961
Сын: Кудрявцев Евгений Валентинович
Мать ребёнка: Кудрявцева Екатерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.2009
Похороны
Неизвестно