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Кудрявцев Валентин Семенович

Место рождения

д.Доронина Новосибирская обл. Россия

Дата рождения

27.08.1927

Дата смерти

10.07.2009

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Доронина Новосибирская обл. Россия
Рождение ребёнка
07.02.1957

Дочь: Фомина Марина Валентиновна

Мать ребёнка: Кудрявцева Екатерина Федоровна

Russia
Рождение ребёнка
1961

Сын: Кудрявцев Евгений Валентинович

Мать ребёнка: Кудрявцева Екатерина Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Екатерина Федоровна

Смерть
10.07.2009
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Похороны
Неизвестно
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
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