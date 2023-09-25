Пицилевичь Анна Aneļa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пицилевичь Анна Aneļa

Место рождения

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads

Дата рождения

1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1911

Муж: Пицилевичь Станислав

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Katoļu baznīcā
Рождение ребёнка
12.04.1925

Дочь: (Пицилевичь) Emīlija

Отец ребёнка: Пицилевичь Станислав

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads
Рождение ребёнка
28.03.1929

Дочь: (Пицилевичь) Veronika

Отец ребёнка: Пицилевичь Станислав

Пустыня, Robežnieku pagasts, Krāslavas novads

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