Пицилевичь Анна Aneļa
Место рождения
Дата рождения1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.01.1911
Муж: Пицилевичь Станислав
Katoļu baznīcā
Рождение ребёнка
12.04.1925
Дочь: (Пицилевичь) Emīlija
Отец ребёнка: Пицилевичь Станислав
Рождение ребёнка
28.03.1929
Дочь: (Пицилевичь) Veronika
Отец ребёнка: Пицилевичь Станислав