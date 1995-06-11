Корнеев Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Александр Михайлович

Место рождения

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.06.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.05.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
02.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.06.1995
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: Трагическая гибель
Похороны
Неизвестно
Татарск, Татарский муниципальный район, Новосибирская область
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