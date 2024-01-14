Шатунина (Муравьёва) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1958
Бракосочетание
30.04.1977
Рождение ребёнка
11.12.1977
Сын: Шатунин Евгений Александрович
Отец ребёнка: Шатунин Александр Владимирович
Боевик, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.06.1982
Сын: Шатунин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Шатунин Александр Владимирович