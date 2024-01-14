Шатунина (Муравьёва) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатунина (Муравьёва) Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1958

Отец: Муравьёв Сергей Алексеевич

Мать: Муравьева (Адамова) Евгения Евгеньевна

Бракосочетание
30.04.1977

Муж: Шатунин Александр Владимирович

Рождение ребёнка
11.12.1977

Сын: Шатунин Евгений Александрович

Отец ребёнка: Шатунин Александр Владимирович

Боевик, Ивановский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
16.06.1982

Сын: Шатунин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Шатунин Александр Владимирович

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