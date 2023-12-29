Бутузов Кирилл
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти02.08.1893
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бутузова) Мария
Мать ребёнка: Бутузова Матрона
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бутузова Матрона
Рождение ребёнка
12.03.1875
Дочь: Гущина (Бутузова) Дарья
Мать ребёнка: Бутузова Матрона
Рождение ребёнка
24.03.1880
Сын: Бутузов Алексей
Мать ребёнка: Бутузова Матрона
Рождение ребёнка
18.08.1891
Сын: Бутузов Иван
Мать ребёнка: Бутузова Матрона
Смерть
02.08.1893