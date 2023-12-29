Бутузов Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутузов Кирилл

Место рождения

Болтино, Мытищи, Московская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

02.08.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Никита

Мать: Дарья

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бутузова) Мария

Мать ребёнка: Бутузова Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутузова Матрона

Рождение ребёнка
12.03.1875

Дочь: Гущина (Бутузова) Дарья

Мать ребёнка: Бутузова Матрона

Рождение ребёнка
24.03.1880

Сын: Бутузов Алексей

Мать ребёнка: Бутузова Матрона

Болтино, Мытищи, Московская область
Рождение ребёнка
18.08.1891

Сын: Бутузов Иван

Мать ребёнка: Бутузова Матрона

Смерть
02.08.1893

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