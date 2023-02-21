Лукащук Лилия Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1980
Мать: Наприенко Вера Федоровна
Рождение ребёнка
19.04.1997
Сын: Лукащук Александр Александрович
Отец ребёнка: Лукащук Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
05.08.2004
Сын: Лукащук Валерий Александрович
Отец ребёнка: Лукащук Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
25.11.2004
Сын: Лукащук Артем Александрович
Отец ребёнка: Лукащук Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
25.11.2014
Сын: Лукащук Кирилл Александрович
Отец ребёнка: Лукащук Александр Сергеевич