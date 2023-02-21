Лукащук Лилия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукащук Лилия Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1980

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1980

Отец: не указан

Мать: Наприенко Вера Федоровна

Рождение ребёнка
19.04.1997

Сын: Лукащук Александр Александрович

Отец ребёнка: Лукащук Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
05.08.2004

Сын: Лукащук Валерий Александрович

Отец ребёнка: Лукащук Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
25.11.2004

Сын: Лукащук Артем Александрович

Отец ребёнка: Лукащук Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
25.11.2014

Сын: Лукащук Кирилл Александрович

Отец ребёнка: Лукащук Александр Сергеевич

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