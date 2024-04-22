Московка Марина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Московка Марина Владимировна

Место рождения

Партизанск, Партизанский, Приморский край

Дата рождения

12.09.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1990

Отец: не указан

Мать: Сырмолот Наталья Андреевна

Партизанск, Партизанский, Приморский край
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