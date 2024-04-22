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Московка Марина Владимировна
Московка Марина Владимировна
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Древо
Место рождения
Партизанск
, Партизанский, Приморский край
Дата рождения
12.09.1990
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Сырмолот (Кудинова) Наталья Андреевна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1990
Отец: не указан
Мать:
Сырмолот Наталья Андреевна
Партизанск
, Партизанский, Приморский край
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