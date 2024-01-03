Волхонский Егор Михеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.08.1890
Дочь: (Волхонская) Васса Егорова
Мать ребёнка: Волхонская Евфросиния Никифорова
Рождение ребёнка
07.08.1895
Дочь: (Волхонская) Анастасия Егорова
Мать ребёнка: Волхонская Евфросиния Никифорова
Смерть
Неизвестно