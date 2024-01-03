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Волхонский Егор Михеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Волхонский Михей Михайлов

Мать: Волхонская Наталья Козмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волхонская Евфросиния Никифорова

Рождение ребёнка
19.08.1890

Дочь: (Волхонская) Васса Егорова

Мать ребёнка: Волхонская Евфросиния Никифорова

Рождение ребёнка
07.08.1895

Дочь: (Волхонская) Анастасия Егорова

Мать ребёнка: Волхонская Евфросиния Никифорова

Смерть
Неизвестно

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